Hatay'da yürekleri dağlayan manzara

Dörtyol'da serinlemek için denize giren iki gençten biri akıntıya kapıldı diğeri çevredekiler tarafından zorlukla çıkarıldı. İki gençten birinin cansız bedeni denizden çıkarılırken Kadir Göktaş ise kayboldu.

Abone ol

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, denize girip, akıntıya kapılan Memik Bozkurt (18) boğuldu, aynı yaştaki arkadaşı Kadir Göktaş ise suda kayboldu. Haberi alan yakanları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlar Memik Bozkurt ve Kadir Göktaş, denize girdi. İki genç, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı. Gençlerin akıntıya kapıldıklarını fark eden çevredekiler, kurtarmak için denize girdi.

Bozkurt, baygın halde sudan çıkartılırken, arkadaşı Göktaş ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekibi, sudan çıkartılan Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, ekiplerin Göktaş'ı bulmak için başlattığı çalışma ise devam ediyor.