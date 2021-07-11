Gaziantep'te 12 yaşındaki Elif'i vuran düğün magandası tutuklandı

GAZİANTEP'te kızının düğününde rastgele ateşlediği tabanca ile evinin penceresinden düğünü izleyen Elif Caymaz'ı (12) başına vurarak ağır yaralayan Tuncay Könk tutuklandı.

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GAZİANTEP Beybahçe Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde yapılan sokak düğününde meydana gelen olayda; Tuncay Könk, kızının düğünü sırasında üzerindeki tabancasını rastgele ateşledi. Könk'ün tabancasından çıkan mermilerden biri evinin penceresinden düğünü izleyen Elif Caymaz'ın (12) başına isabet etti. Kanlar içinde kalan küçük kız, ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Çok pişmanım"

Polis ekiplerince gözaltına alınan Tuncay Könk, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. İfadesinde kızının düğünü sırasında tabancasıyla havaya ateş açtığını söyleyen Könk, Elif veya başka birisini vurma kastının olmadığını söyledi. Bilinçsizce ateşlediği tabanca ile Elif Caymaz'ı yaraladığı için pişman olduğunu söyleyen Könk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Könk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.