BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de et yiyen sarıkız örümceği tedirginliği

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de et yiyen sarıkız örümceği tedirginliği

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde havaların ısınmasıyla özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız örümceği' halkı tedirgin etti.

Abone ol

KAYSERİ merkez Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde görülen örümcekler bölgede tedirginliğe neden oldu.

Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri mahallede endişeye yol açtı.

Yaklaşık bir insan eli kadar boyu olduğu belirtilen ve bir metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle ilaçlama yapılmasını veya alternatif önlemler alınmasını isteyen bölge halkı bu tür örümceklerin yaz aylarında sıklıkla görüldüğünü ifade etti.

Zehirli değil ama can yakıyor

Sarıkız örümceği Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, dünyada da yoğun olarak Afrika ve Namibya'da bulunmaktadır. Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır. Sarıkız örümceği türlerinin hemen hemen hepsi etle beslenmektedir. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız örümcekleri akrep dahil birçok hayvanı yiyerek beslenebilir. Boyları 8-10 santim olan sarıkız örümceği avlarını dişleriyle ovuşturduğu için ısırdığını fark edemezler. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için yalnızca geceleri hareket eder. Saatte 1.5 kilometre kat edebilir ve 1 metre yüksekliğe zıplayabilir. Zehirli olmadıkları fakat kuvvetli çenelerinin ısırıklarının oldukça fazla can yaktığı söyleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te 12 yaşındaki Elif'i vuran düğün magandası tutuklandı
Gaziantep'te 12 yaşındaki Elif'i vuran düğün magandası tutuklandı
Tunceli Ovacık'ta 80 koyun telef oldu
Tunceli Ovacık'ta 80 koyun telef oldu
Ev sahiplerinden kirada büyük zam oyunu
Ev sahiplerinden kirada büyük zam oyunu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 ayda Türkiye'nin sorunlarını çözme vaadi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 ayda Türkiye'nin sorunlarını çözme vaadi
KKTC'yi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı sahaya çıkacak
KKTC'yi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı sahaya çıkacak
Libya Devlet Konseyi Başkanı, Türk güçleriyle paralı askerlerin bir tutulamayacağını belirtti
Libya Devlet Konseyi Başkanı, Türk güçleriyle paralı askerlerin bir tutulamayacağını belirtti
HDP'ye açılan davanın ardından alternatif parti arayışları hızlandı
HDP'ye açılan davanın ardından alternatif parti arayışları hızlandı
CHP'li Özgür Özel'in İsmet İnönü çarpıtması Yassıada'dan döndü
CHP'li Özgür Özel'in İsmet İnönü çarpıtması Yassıada'dan döndü
Kırgızistan'da FETÖ'yü panikleten büyük operasyon başladı
Kırgızistan'da FETÖ'yü panikleten büyük operasyon başladı
Kırkpınar'da çeyrek final kıran kırana geçti! Yarı finalist başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da çeyrek final kıran kırana geçti! Yarı finalist başpehlivanlar belli oldu