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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 ayda Türkiye'nin sorunlarını çözme vaadi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 ayda Türkiye'nin sorunlarını çözme vaadi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 6 ayda herkesin sorunlarını çözeceğini, 5 yıl içerisinde Türkiye'yi bölgenin yıldızı yapacağını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de muhtarlarla bir araya geldi. Burada kürsüye çıkan CHP lideri, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İktidara gelmeyi hedeflediklerini bir kez daha söyleyen Kılıçdaroğlu, 6 ay içinde tüm sorunları çözeceklerini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, 5 yıl içinde Türkiye'yi bölgenin yıldızı yapacaklarını savundu.

"Her türlü imkanımız var"

CHP Genel Başkanı, "Sonunda bu sandık gelecek. Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapması lazım. Zengin bir ülkeyiz, fakir değil. Her türlü imkanımız var. Hepsini çözeceğiz. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım. Öyle 20 yılda çözeceğiz falan değil. 6 ayda bu memlekette herkes rahat bir nefes alacak. 5 yıl içinde Türkiye, bölgesinin yıldızı olacak. Doğu Akdeniz'de çıkan karbon yatakları Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek" şeklinde konuştu.

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