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Niğde'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı kocayı ölüm ayırdı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Niğde'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı kocayı ölüm ayırdı

NİĞDE'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü S.E.S. ağır yaralandı, eşi A.D.S. hayatını kaybetti.

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ANKARA-Niğde Otoyolu Çiftlik Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada; Niğde istikametine seyir halinde olan S.E.S. yönetimindeki 06 BJK 294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin çalışması sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarılan S.E.S., ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yanındaki eşi A.D.S.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Tedaviye alınan S.E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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