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Uzman çavuş nişanlısını öldürüp intihar etti

Uzman çavuş nişanlısını öldürüp intihar etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde görev yapan uzman çavuş D.E.O, tartıştığı kız arkadaşını öldürdükten sonra beylik silahıyla intihar etti.

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HATAY'ın Samandağ ilçesinde iddiaya göre bir uzman çavuş, kız arkadaşını vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Edinilen Bilgeye göre, Samandağ'da uzman çavuş olarak görev yapan D.E.O, iddiaya göre, Atatürk Mahallesi'nde kız arkadaşı D.A.'ın evinde tabanca ile vurdu. Uzman çavuş daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polisler D.E.O. ve D.A.'ın cansız bedeniyle karşılaştı.Olayın meydana geldiği evde Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen olayın nedeninin ortaya çıkması için başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

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