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Mehmet Ceyhan'dan Delta varyantı uyarısı

Mehmet Ceyhan'dan Delta varyantı uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bazı illerde vakaların kontrol altına alınamadığı uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya cevap verdi. Ceyhan, aşılamanın yüzde 80'e ulaşmadıkça riskin devam ettiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kırmızı kategorideki illerde vaka sayılarının artışının kontrol altına alınmasının güçleştiğini söyledi. Koca'nın bu sözlerine Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan itiraz etti.

Twitter hesabından Bakan Koca'nın açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şehirler arası ve ülkeler arası dolaşım ve insan teması kontrol altına alınmadan hangi ilde vaka artışı olduğunun bir önemi olmadığını söyledi. Açıklamasında Delta varyantı konusunda da açıklamalarda bulunan Ceyhan, aşılama oranlarına dikkat çekti.

"Maalesef bir engel yok"

Delta varyantının artışının önünde bir engel olmadığını belirten Ceyhan, mesafe ve maskenin önemli olduğunu söyledi. Ceyhan, aşılama oranının yüzde 80'e ulaşmadıkça vaka artışının önlenemeyeceğini belirtti.

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