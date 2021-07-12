CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi gözaltına alındı

İSTANBUL CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi C.Ş. dün Muğla Fethiye’de gözaltına alındı. Hakkındaki suçlama ne?Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş. (41) dün Fethiye'de yakalandı.
Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi olduğunu söyledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş. bugün Fethiye Adliyesi’ne sevk edilecek.