BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,28
ALTIN 501,88
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de husumetlisinin sünnet düğününü basıp, rastgele ateş açtı: 1'i çocuk 2 ölü, 8 yaralı

Balıkesir'de husumetlisinin sünnet düğününü basıp, rastgele ateş açtı: 1'i çocuk 2 ölü, 8 yaralı

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde, S.A., husumetli olduğu kişilerin sokakta düzenlediği sünnet düğününü bastı. Alkollü olan S.A.'nın etrafa rastgele ateş açması sonucu 3 yaşındaki K.D. ve E.G. (31) vurularak hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Abone ol

Akıllara durgunluk veren olay, akşam saatlerinde Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi, Ganibey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan S.A., husumetli olduğu kişilerin sokakta düzenlediği sünnet düğününü bastı. 

S.A.'nın etrafa rastgele ateş açması sonucu K.D., E.G., A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G., D.D. ve N.D. vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Biri çocuk 2 kişi öldü, 8 yaralının tedavisi sürüyor

Yaralılardan durumu ağır olan K.D. ve E.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 8 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde 1 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Olayın şüphelisi S.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon! 229 kişi hakkında gözaltı kararı
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon! 229 kişi hakkında gözaltı kararı
Adana iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Adana iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Uzman çavuş nişanlısını öldürüp intihar etti
Uzman çavuş nişanlısını öldürüp intihar etti
Mehmet Ceyhan'dan Delta varyantı uyarısı
Mehmet Ceyhan'dan Delta varyantı uyarısı
Sakarya Akyazı Belediye Başkanı, 100 yaşındaki kadını kucağında taşıdı
Sakarya Akyazı Belediye Başkanı, 100 yaşındaki kadını kucağında taşıdı
Niğde'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı kocayı ölüm ayırdı
Niğde'de bariyerlere çarpan otomobildeki karı kocayı ölüm ayırdı
Türkiye 11 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 11 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Gaziantep'te 12 yaşındaki Elif'i vuran düğün magandası tutuklandı
Gaziantep'te 12 yaşındaki Elif'i vuran düğün magandası tutuklandı
İngiliz iş adamı Richard Branson uzaya seyahat etti
İngiliz iş adamı Richard Branson uzaya seyahat etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 ayda Türkiye'nin sorunlarını çözme vaadi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 ayda Türkiye'nin sorunlarını çözme vaadi