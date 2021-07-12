Binlerce öğrencinin beklediği haber geldi! Özel okullarda serbest kayıt dönemi

LGS puanıyla öğrenci alan özel okulların çoğunda kontenjanlar doldu. Ancak bazı okullar, 14 Temmuz’a kadar serbest kayıt alacak...

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Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanına göre öğrencilerini alan özel okullarda ikinci kayıt dönemi de sona erdi. Aralarında Amerikan, Alman, Fransız ve İtalyan gibi yabancı liselerin de olduğu özel okullar bugünden itibaren serbest kayıt dönemine girecek. Özel liselerde kayıtlar 14 Temmuz akşamı son bulacak.

Yabancı liselerin kontenjanları doldu ama!

Yabancı liselerin çoğunda kontenjanlar doldu. Alman Lisesi ile bazı Fransız liselerinde ve SEV Vakfı'na bağlı 4 Amerikan kolejinin kontenjanları ikinci kayıt döneminde doldu. Ancak 14 Temmuz'a kadar bazı öğrencilerin kayıt çekme işlemi olabilir. Bu nedenle bu okulları hedefleyen velilerin ilgili liselerin internet sitelerini çok iyi takip etmeleri gerekiyor. İşte bazı özel okulların serbest kayıt dönemi için açıkladığı taban puanlar ve boş kontenjanları:

ROBERT KOLEJ: Birinci kayıt dönemi taban puanı 468'di. 101 erkek, 101 de kız öğrenci alacak olan lisede serbest kayıt döneminde 1 kız öğrenci için boş kontenjan var. Taban puanı 473.

SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ: Birinci ön kayıt taban puanı 438 olan lisenin ikinci kayıt dönemi puanı da değişmedi. 192 kontenjanı doldu ancak serbest kayıt dönemi puanı 442'ye yükseldi.

SAİNT MİCHEL FRANSIZ LİSESİ: Birinci ön kayıt taban puanını 410'du. Serbest kayıt dönemi puanı 403 oldu, boş kontenjan 43.

SAİNT PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ: Birinci ön kayıt taban puanı 417'ydi. Serbest kayıt dönemi için de puanı 412 oldu. Boş kontenjan 9.

İZMİR ST: JOSEPH FRANSIZ LİSESİ: Birinci ön kayıt taban puanı 385'ti. Serbest kayıt dönemi puanı 367, boş kontenjan 19.

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ: Birinci ön kayıt taban puanı lise için 430'du. Serbest kayıt dönemi için de puan değişmedi, boş kontenjan 4.

Devlet okulu tercihi yapamayacaklar

Özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenciler, devlet okulları için tercih yapamıyor. Ayrıca, özel okullara kayıt yaptırmadan önce devlet okulları için tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından iptal ediliyor. Ancak karar değiştirip kesin kayıt yaptırdıkları özel okuldan kayıtlarını sildirmeleri durumunda devlet okulları için tercih ekranı açılır.

Nakil döneminde değişiklik yapılabilir

Öğrenciler 26 Temmuz'dan sonra başlayacak nakil döneminde de okul geçişleri yapabilir. Herhangi bir devlet okuluna yerleştirilmiş bir öğrenci nakil döneminde başka bir devlet okulunu tercih edebilir. Bu tercihine yerleşirse önceki okulundan kaydı silinerek yeni yerleştiği okula kaydı yapılabilir. Bu tercihine yerleşemezse kayıtlı bulunduğu okuldaki kaydı devam eder. Herhangi bir devlet okuluna yerleştirilmiş bir öğrenci nakil döneminde özel okul başvurusu da yapabilir. Ya da özel okula kayır yaptıran bir öğrenci başka bir özel okula başvurabilir ya da devlet okulu için tercih yapabilir.