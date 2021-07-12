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Antalya'da 9 gündür kayıp genç kız ortaya çıktı! Bakın neredeymiş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 9 gündür kayıp genç kız ortaya çıktı! Bakın neredeymiş

ANTALYA’da ailesi ile kaldığı evden 9 gün önce gece saatlerinde ayrılarak bir daha haber alınamayan 12. sınıf öğrencisi genç kızın, bugün ailesinin yanına döndüğü öğrenildi. Genç kızın 9 gün boyunca arkadaşının yanında kaldığı öğrenildi.

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Baraj Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde ailesi ile birlikte yaşayan 12. sınıf öğrencisi Zeynep Kaplan (17), 2 Temmuz Cuma günü evden arkadaşı ile birlikte ayrıldı. Gece saatlerinde kızlarının evde olmadığının farkına varan aile durumu Kepez Polis Merkezi Amirliğine bildirdi. Eve gelerek ailenin ifadesine başvuran ekipler, genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Genç kızın bugün sabah saatlerinde ailesinin yanına döndüğü ve kayıp olarak arandığı günlerde arkadaşının yanında kaldığı öğrenildi. Kızının bulunması karşısında mutlu olan Mustafa Kaplan, "Bugün yanımıza geldi. Arkadaşının yanındaymış. Mutlu olduk" dedi.

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