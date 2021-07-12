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Eski ABD istihbarat subayından savaş itirafı: Hazır değiliz

Eski ABD istihbarat subayından savaş itirafı: Hazır değiliz

Eski ABD istihbarat subayı Rebecca Koffler, ABD'nin Rusya ile olası bir savaşa hazır olmadığını itiraf etti.

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The Hill internet sitesine konuşan eski ABD istihbarat subayı Rebecca Koffler, Rusya ile bir savaş olasılığının artık varsayımsal olmadığını, ancak ABD hükümetinin buna hazır olmaktan çok uzak olduğunu belirtti.

Koffler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Üçüncü Dünya Savaşı çıkması durumunda Batılı ülkeler kaybedeceklerini biliyorlar" ifadelerine atıfta bulunarak, "Rus liderin güveni, Moskova'nın Washington'la kendi belirleyeceği koşullarda savaşabileceği ve savaşı kazanabileceğine olan inancından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Koffler, ABD'nin, Afganistan ve Irak'ta bulunan zayıf donanımlı düşmanlara karşı bile yüksek teknolojiye başvurduğunu gören Rusya'nın, savaş alanı olarak siber alan ve uzayı seçtiğine dikkat çekti.

ABD'nin bilişim ağları ve uydularının savunmasız durumda olduğunu kabul eden eski istihbarat subayı, Rusya'nın ABD'nin yörünge savunma sistemini devre dışı bırakabileceği olasılığını dışlamadı.

Şu anda, Karadeniz bölgesinin Rusya ile NATO arasındaki olası bir savaşın en muhtemel merkez üsslerinden biri olmaya devam ettiğine vurgu yapan Koffler, Putin'in bir savaş durumunda Washington'un Moskova'ya nasıl karşı koyacağını bilmediğine olan güveninin, ABD'yi daha da zor bir duruma soktuğunu kaydetti.

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