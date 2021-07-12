Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken uyarı: Sakın 'Lambda oldum' filan demeyin

Abdurrahman Dilipak, Covid-19 varyantları hakkında bir yazı kaleme alarak "Sakın bu varyanta yakalanırsanız, bir yerde ‘Lambda oldum’ filan demeyin yanlış anlaşılabilir" diye uyardı.

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Yeni Akit gazetesi Abdurrahman Dilipak, Covid-19 üzerinden şeytani bir planın düzenlendiğini belirterek koronavirüs varyantları hakkında bir yazı kaleme aldı. Lambda adı verilen bir varyant konusunda görüşlerini dile getiren Dilipak, bu isimde bir LGBTİ+ derneği olduğunu hatırlatarak "Sakın bu varyanta yakalanırsanız, bir yerde ‘Lambda oldum’ filan demeyin yanlış anlaşılabilir" dedi.

Dilipak, bugünkü köşe yazısında "Bu ‘varyant’ isimlerini kim, neye göre veriyor" dedi ve şunları söyledi:

Lambda varyantı ile ilgili haber şöyle: İlk önce Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantından daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu iddia edilen Lambda varyantı yayılmaya devam ediyor. Peru’da ortaya çıkan ve 30’un üzerinde ülkede görülen Lambda ile ilgili açıklamalara göre Lambda’nın en belirgin 3 belirtisini şöyle: Devamlı öksürük, yüksek ateş (genellikle 38 derece ve üzeri) koku veya tat duygusunda kayıp ve değişiklik. Peki Lambda ne demek. İlk önce Peru’da ortaya çıkan bu varyantı, kim, ne zaman, nasıl tespit etti? Bu 30 devlete nasıl yayıldı. Ve adı neden Lambda!?

Lambda Yunan alfabesi diye bize anlatılan Likca’nın avamicesi olan bir alfabenin 11. harfidir. Fenike alfabesi’nin “Lamed” harfinden gelmektedir. “Kimyada radyoaktif bozunumu temsil eder. Bunun dışında lambda harfi, Spartalıların sembolü olarak kabul ediliyordu. Lambda teriminin tıbbi anlamı; Paryetal kemiklerle oksipital kemiğin birleştiği nokta olup fetuste burada küçük fontanel bulunur, lambdoid dikişle sagital dikişin birleştiği noktaya lambda denir”. Lambda bir zamanlar “miligram” yerine kullanılmış. Fizik’te maddenin uzama katsayısını ifade edermiş. Bir de “Lambdaistanbul” diye bir oluşum var. Hani şu 1993’de soğuk savaş sonrası kurulan, ILGA üyesi LGBTİ+ Dayanışma Derneği diye bir oluşum var. Bunlar Eşcinsel (Lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks / Ülkemizde, yasa gereği İngilizce söylendiğinde pozitif ayırımcılık uygulanan bu topluluğun adının Türkçe karşılığını söylemek, siyaseten “edepsizlik” kabul ediliyor ve anayasal olarak “Fuhuşla mücadele” kapsamında değerlendiriliyor.) danışma ve dayanışma merkezi olarak çalışıyor."

'Yanlış anlaşılabilir'

Abdurrahman Dilipak, "Sakın bu varyanta yakalanırsanız, bir yerde 'Lambda oldum' filan demeyin yanlış anlaşılabilir" ifadesini de kullandı.