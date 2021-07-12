Kavuran sıcaklara dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi saati belli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor, diğer bölgelerde hava açık olacak. Sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık devam edecek. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı paylaşımda "Gündüz 11.00-16.00 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek sıcaklıklar yeni haftada da kavurmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da bugün öğle saatlerine dikkat!
İstanbul'da bugün 12.00-15.00 saatleri arasında termometreler 32 dereceyi gösterecek. Hissedilen sıcaklık ise 38 derece olacak.