İşte "ikinci eş alın" diyen eski GATA Başhekim Yardımcısı Menzilci Ali Edizer"e verilen ceza

Erkeklere "Boşanacağınıza ikinci eş alın" tavsiyesinde bulunan ve laikliği hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen GATA’nın başhekim yardımcısı Ali Edizer'in cezası belli oldu. Sağlık Bakanlığı, “30 ihtar puanıyla cezalandırıldığı" açıklandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren CHP’li Murat Emir, “Laikliği ve medeni hukuku hedef alan Ali Edizer hakkında açılan soruşturma sonucunda nasıl bir karar verilmiştir? Paylaşımlarıyla şeriatı savunan Ali Edizer, Güdül Devlet Hastanesi'nde nasıl göreve başlamıştır” diye sordu.

Önergeye yanıt veren Koca, Edizer hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca disiplin raporu düzenlendiğini açıkladı. Edizer’in, rapor kapsamında, “hizmet dışında devlet memurunun itibar ve görev duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” eyleminden “30 ihtar puanıyla cezalandırıldığını” kaydeden Koca, “Rapora istinaden Ankara Güdül Devlet Hastanesi’ne ataması yapılmıştır” bilgisini paylaştı.

"Aile hekimlerine, basına izinsiz demeç vermeleri durumunda bile 50 ihtar puanı verileceğini" anımsatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Siz, içeriğinden bağımsız olarak, mesleğiyle ilgili paylaşım yapan hekime, ‘Seni cezalandırırım, sözleşmeni yapmam’ diyorsunuz. Ama diğer tarafta hekimlik mesleğiyle bağdaşmayacak bir kişiyi adeta ödüllendiriyorsunuz” tepkisini gösterdi.