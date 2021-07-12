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Selahattin Demirtaş'tan 'aşı olun' çağrısı geldi! Bilime güvenin...

Selahattin Demirtaş'tan 'aşı olun' çağrısı geldi! Bilime güvenin...

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aşı olmaya direnenlere "Bilime güvenin, aşınızı olun" çağrısı yaptı...

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Türkiye koronavirüsle mücadelede en etkili silah olan aşılamada hız kazanırken, aşı olmaya direnenler ve aşı olmaktan kaçanların sayısı da artıyor. Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden "aşı olun" çağrısı yaptı.

Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden "Özellikle bazı şehirlerimizde aşı olma oranı çok düşükmüş. Aşı olmaktan endişe duyan tüm halkımızdan özel ricamdır, așınızı mutlaka yaptırın. Söylentilere inanmayın, bilime güvenin." paylaşımı yaptı.

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