Kemal Kılıçdaroğlu Zülfü Livaneli'nin Baykal iddialarının hepsine cevap verdi

Zülfü Livaneli'nin siyaset gündemini karıştıran Baykal ile ilgili iddialarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

Zülfü Livaneli'nin geçtiğimiz hafta verdiği röportajla ilgili soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "CHP'nin Baykal sorunu yok" değerlendirmesini yaptı.

Özbey ve Kılıçdaroğlu'nun röportajından ilgili bölüm şöyle:

- Başlayan bir tartışmada Zülfü Livaneli “CHP’nin, Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart” dedi. Grup toplantısında bir açıklama yaptınız ama bu meseleyi kendi içinizde tartıştınız mı?

Hayır, tartışmadık. Gerek duymadık.

- CHP’nin Baykal sorunu var mı?

Hayır, CHP’nin böyle bir sorunu yok.

- Peki, CHP seçmeninin Baykal sorunu var mı?

Hayır yok.

- Öyleyse bu tartışma nereden çıkıyor?

Yapay tartışma. Gündemi saptırmaya yönelik tartışmalar. Türkiye’nin bu kadar derdi varken, çocuğunun karnını doyuramadan yatağa yatıran binlerce anne varken, çöp konteynırlarından beslenenler varken, “askerimiz Afganistan’a mı gidecek” diye kaygılanırken, mafyayla siyasetin iç içe geçmiş çıkar ilişkileri ortaya saçılmışken, bunların üzerine sünger çekelim, CHP’yi konuşalım, yok böyle bir şey…

- Peki, Baykal, Livaneli'nin iddia ettiği gibi Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmediğini söylemiş olabilir mi?

Hayır…

- Böyle söylediğini düşünseydiniz farklı mı davranırdınız?

Böyle bir şey söylemedi ki farklı davranayım.

- İktidar yanlısı medyaya göre, “Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” diyen siz, bu dostluğa engel gördüğünüz Baykal’ı ve diğer ulusalcıları gözden çıkardınız…

Siyasete girmişseniz ve iktidar olmak istiyorsanız hiç kimseyi gözden çıkarmazsınız. Ahlaklı herkesin oyuna talibim. Türkiye’yi bu zor koşullarından çıkarmak için herkesten destek isterim. Siyasetin amacı bu… Eğer siyaseti kısır tartışmaların içine çekerseniz ülkenin sorunlarını çözemezsiniz.