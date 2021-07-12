Muharrem İnce neden ‘Pişmanım’ dedi? Genel Merkez'e gidip oturmadığına...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, canlı yayına mesaj atıp 'Pişmanım' dedi. İnce neye pişman? O gece neler oldu? Barış Yarkadaş açıkladı...

Abone ol

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP’nin son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 2018 yılındaki seçim gecesi pişman olduğu bir durumu aktardı. Yarkadaş’ın yazısına göre “O gece veri alamadığımız halde genel merkeze gidip oturmadığım için zaten pişmanım” dedi. İşte Yarkadaş'ın yazısından ilgili bölümler...

O gece gereken tavrı ortaya koymadı!

TV 100’de katıldığım Sağlı-Sollu programında söz döndü dolaştı yine Muharrem İnce’nin açıklamalarına geldi. Programda, yaşanan tartışma üzerine şunu söyledim: “İnce, CHP Genel Merkezi’nin seçim gecesine ilişkin tutumunu eleştiriyor. Bu eleştiri kendisi açısından haklı olabilir ancak Muharrem İnce de o gece gereken tavrı ortaya koymadı.”

İnce, canlı yayına mesaj gönderdi

Ahu Özyurt bunun üzerine “İnce ne yapmalıydı?” diye sorunca, “Muharrem İnce’nin yerinde olsam, o gece genel merkeze gider, kendisine bilgi akışı gelmediğini söylediği sistemin başına geçerdim’’ dedim.

Yaklaşık bir ya da iki dakika sonra Muharrem İnce’den telefonuma bir mesaj geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, “O gece veri alamadığımız halde genel merkeze gidip oturmadığım için zaten pişmanım. Ben partiyi korumaya çalıştım” diye yazmıştı.

Son pişmanlık fayda etmez

Bu özeleştiri sanırım ilk kez bu denli açık ve net yapılıyor. Ancak son pişmanlık ne yazık ki; fayda etmiyor… “O gece” Muharrem İnce’nin önünde hala kalın ve yüksek bir duvar olarak duruyor…