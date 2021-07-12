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Tosuncuk'un istekleri bitmedi! Avukatları poşet poşet yemek taşıdı

Tosuncuk'un istekleri bitmedi! Avukatları poşet poşet yemek taşıdı

Çiftlik Bank'ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'dan getirildikten sonra ifadesi alınarak tutuklandı. Aydın'ın adliyedeki ifadesi sırada avukatlarına 3 kez yemek sipariş ettirmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ın 30 yaşındaki kurucusu Mehmet Aydın, geçtiğimiz çarşamba günü çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Kararının ardından Aydın, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Sık sık 'acıktım' demiş

Sabah'ın haberine göre; Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adliyedeki işlemleri sırasında avukatlarından sıkça "Acıktım" diyerek yemek talep ettiği öğrenildi.

3 kez istedi

Adli işlemlerinin yaklaşık 13 saat boyunca sürdüğü belirlenen Aydın'ın adliyede kaldığı süre boyunca yaklaşık 3 kez yemek siparişi verdiği öğrenildi.

Poşet poşet yemek taşındı 

Avukatları ise Aydın'a, gün boyu ellerinde poşetlerle yiyecek ve içecek taşıdı.

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