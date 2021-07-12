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Adana'da her şey 3 saniyede oldu! 'Karaktersizlik bu' deyip seslendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da her şey 3 saniyede oldu! 'Karaktersizlik bu' deyip seslendi

ADANA’da babasının bisikletiyle markete giden 15 yaşındaki Sinan Duygucu'nun bisikleti çalındı. Sinan gözyaşlarıyla hırsıza seslenip bisikletini istedi.

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Olay, geçen 9 Temmuz Cuma günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Sinan Duygucu, öğle saatlerinde babası Ali Duygucu’ya (53) ait bisikletle markete gitti. Bisikleti marketin girişinde kilitlemeden bırakan Duygucu, markete girdiği sırada ise kimliği belirsiz bir kişi bisikleti alarak kaçtı. Marketten çıkınca bisikleti göremeyen küçük çocuk, durumu ailesine haber verdi. Polise giden küçük çocuk ve ailesi hırsız hakkında şikayetçi oldu.

Sinan Duygucu, gözyaşları içerisinde bisikletini çalan hırsıza seslendi. Duygucu, “Amcamım oğlu çiğköfte isteyince ben de bisikletle markete gittim. Markete girip çıktığımda bisiklet ortalıkta yoktu. Ben bisikleti bıraktıktan 3 saniye sonra karşıdan gelen adam bisikleti alıp gitmiş” diye konuştu.


"Böyle bir şey olur mu ya"
Babasının o bisikletle çalıştığını sebze ve meyve haline gidip geldiğini anlatan Duygucu, “Babam emekli değil, işe o bisikletle gidip geliyordu. Onunla ekmek parası kazanıyordu. Böyle bir şey olur mu ya. Geliyorlar burada bisikletimizi çalıyorlar, ayıptır ya. Karaktersizlik bu. Babam halde 3 kuruş para kazanıyor ona da gelip göz koyuyorlar. Ayıp günahtır. O bisiklet buraya gelecek. O bisiklet babamın emektarıydı” ifadelerini kullandı.

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