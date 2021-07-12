Emekli bayram ikramiyesi ödeme günler 2021 ne zaman yatacak?

Kurban bayramı öncesinde milyonlarca emekli maaşına yatacak olan bin 100 liralık bayram ikramiyesine kilitlendi. Devlet tarafından dini bayramlarda maaş dışında ödenen bayram ikramiyesi 13-16 Temmuz arasında ödenecek. Peki SSK, Bağkur ve Emekli sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Kurban bayramına artık sayılı günler kala emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihi de belli oldu. 12 milyon emekliyi ilgilendiren Bayram ikramiyeleri SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lulara ayrı ayrı tarihlerde ödenecek. Milyonlarca emeklinin gözü şimdi emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihinde. Peki, bin 100 lira olan bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında ödenecek? İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih hakkında ayrıntılı bilgiler.

Emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. Bakan Bilgin, emekli maaşı ödeme tarihi için ise şu ifadelerde bulundu;

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle: 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz.

Emeklilerin zam detayları da belli oldu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 8.45 oranında zam alacak.