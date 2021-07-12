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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Kuveyt'te

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Kuveyt'te

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberinde parlamento heyeti ile Kuveyt'e ulaştı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberinde parlamento heyeti ile Kuveyt'e gitti.

Şentop'u, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda, Kuveyt Millet Meclisi Genel Sekreteri Farz Al-Daihani, Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer karşıladı.

Şentop ile CHP Giresun Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Necati Tığlı, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Kuveyt Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Eyüp Özsoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da Kuveyt'e geldi.

Veliaht prens ile görüşecek 
Şentop, Beyan Sarayı'nda Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah ile görüşecek. Ardından Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Al Halid Al Hamad Al Sabah ile bir araya gelecek.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, daha sonra Kuveyt Millet Meclisi'nde, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali Al-Ganim'i ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır Al Muhammed Al Sabah'ı kabulünün ardından temaslarını tamamlayarak 13 Temmuz Salı günü yurda dönecek.

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