Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan uyardı felaket kapıya dayandı aileler şokta

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, çocuklarını eşcinsel şebekelere kaptıran ailelerin perişan olduğunu yazdı. İnsan türünün geleceği tehlikede oldugunu yazan Kaplan, kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

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Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dan bir olay yazı daha. Sert uyarılarla dolu "Geliyorum diyen felâket geldi, kapıya dayandı: Çocuklarımızı kaybediyoruz! Ey devlet, uyuma!" başlıklı yazısında Kaplan, eşcinsellik tehlikesine dikkat çekti.

Kaplan, yazısında "Onunla yüzleşmek, hesaplaşmak ve püskürtmek için gerekli hazırlıkları yapmaktan başka seçeceğimiz yok." ifadelerini kullandı.

"Neler anlattı, neler! Şok oldum!"

Kapıya dayanan felaketin tarifini ise yazar, "Çocuklarımız, gençlerimiz, özellikle de muhafazakâr ailelerin eşcinsel sapkın ilişki biçimlerine yakalarını paçalarını kaptıran genç çocukları yüzünden aileler perişan durumda, şok yaşıyorlar! Bir psikiyatrist dostumuz söyledi bunu geçtiğimiz günlerde ürpererek! Neler anlattı, neler! Şok oldum!" diyerek açıkladı.

İnanılmaz organizeler

Postmodern küresel popüler kültürün yıkıcı gercekleriyle boğuştuklarını ifade eden Kaplan, "Organize çeteler var bu konuda harıl harıl çalışan. Okullarda, sosyal medyada, film, reklam ve televizyon sektöründe inanılmaz organizeler! Ve çeşitli STK’lara tonla fon ayırıyor Avrupa Birliği dışarıdan!" diye yazdı.

"Muhafazakâr aileleri vazifelerini bu sapkın şebekeler kadar yapmıyorlar"

Sorunun sadece eşcinsellik olmadığını aynı zamanda ateizmin de tehdit oluşturduğunu belirten Kaplan, ebeveynleri çocuklarını ihmal etmekle eleştirdi:

"Çok açık söylüyorum! Sapkın eşcinsel şebekeler de, ateizm şebekeleri de “vazifelerini” yapıyorlar! Toplum, toplumun bütünü, özellikle de toplumun muhafazakâr aileleri vazifelerini bu sapkın şebekeler kadar yapmıyorlar!Çocuklarının zihnî, ruhî, ahlâkî gelişimleriyle neredeyse hiç ilgilenmiyorlar! Çocuklarını bu tür şebekelere kaptırdıkları zaman da dünyaları yıkılıyor!"

"Çocuklarımıza sahip çıkmaları şart"

Konuyla ilgili bir öğretmen okurundan gelen ürperten mesajı paylaşan Kaplan, yazısını böyle tamamlıyor:

"İnanılır gibi değil! İnsanın nutku kesiliyor, gerçekten!

Bu konuya en ciddi şekilde Doğu Perinçek dikkat çekti sadece. Başta hükümet partisi olmak üzere, bütün partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, okullarımızın ve ailelerimizin bu konuda çocuklarımıza sahip çıkmaları şart!

İnsan türünü yok etme tehlikesi taşıyan bu sapkın yönelimlerin karşısında İslâm dimdik durabilir sadece. İnsanlığın geleceği beden ve ruh sağlığı bakımından İslâm’ın insanı yücelten, haysiyetini koruyan, adaleti sağlayan ilkelerinin hayata geçirilmesinde gizli bir kez daha."

Yusuf Kaplan'ın yazısının tamamı