15 Temmuz 2021 resmi tatil mi özel sektör çalışıyor mu?

Kurban bayramına az bir zaman kalan tatilini uzatmak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü resmi tatil mi, özel sektöre tatil mi araştırması yapıyor. Bu sene 15 Temmuz perşembe gününe denk geliyor. Eğer Kurban bayramı 15 Temmuz ile birleşirse 11 günlük bayram tatili olacak.

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Kurban Bayramına az bir zaman kala özellikle çalışan kesim 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor araştırması yapıyor. Bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembe gününe denk geliyor. Eğer 15 Temmuz resmi tatili Kurban bayramı tatiline dahil olursa çalışanlar 11 gün tatil yapacak.

Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü olan bayram tatiline yarım günlük pazartesi günkü arifenin de eklenmesi durumunda tatil süresi 9 güne çıkacak. Böyle bir durumda da 15 Temmuz’la birleştirilmesi gündeme gelecek.

16 Temmuz tatil mi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.

16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.

Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;

Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.

Çalışanlar, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak kullanarak da bu imkana sahip olabilecek. Ancak bunun için 19 Temmuz tarihinin yarım gün idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.

16 Temmuz 2021 Cuma (henüz resmi bir karar yok)

17 Temmuz 2021 Cumartesi (hafta sonu)

18 Temmuz 201 Pazar (hafta sonu)

19 Temmuz 2021 Pazartesi (yarım gün resmi tatil) Kurban Bayramı arifesi

20 Temmuz 2021 Salı (resmi tatil) Kurban Bayramı 1. günü

21 Temmuz 2021 Çarşamba (resmi tatil) Kurban Bayramı 2. günü

22 Temmuz 2021 Perşembe (resmi tatil) Kurban Bayramı 3. günü

23 Temmuz 2021 Cuma (resmi tatil) Kurban Bayramı 4. günü

24 Temmuz 2021 Cumartesi (hafta sonu)

25 Temmuz 2021 Pazar (hafta sonu)