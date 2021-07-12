BIST 1.377
DOLAR 8,64
EURO 10,26
ALTIN 500,70
HABER /  DÜNYA

Güney Kore'de vakalar patladı yeni yasaklar devreye girdi

Güney Kore'de vakalar patladı yeni yasaklar devreye girdi

Güney Kore’de son 6 gündür günlük 1000'den fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bildirilmesinin ardından bazı bölgelerde daha sert sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başlanıyor.

Abone ol

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından yapılan açıklamada, son 24 saatte 1100 vakanın tespit edildiği belirtilerek, söz konusu rakamın "pazartesi günü için şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı" olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni vakaların 780'den fazlasının başkent Seul ve yakınındaki bölgelerden bildirilirken yetkililer, bugünden itibaren söz konusu bölgelerde daha sıkı sosyal mesafe önlemleri uygulamaya başlıyor.

Buna göre, 18.00'dan itibaren 3 veya daha fazla kişinin toplanması yasaklanacak, gece kulüpleri ve kiliseler kapatılacak, hastane ve huzurevi ziyaretleri yasaklanacak.

Güney Kore'de sadece bu ay 12 bin 100'den fazla vaka kaydedildi. Toplamda 169 bin 146 vakanın görüldüğü ülkede, 2 bin 44 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayılarındaki ciddi artış, 51 milyonluk nüfusun sadece yüzde 30,4'ünün ilk doz aşısını yaptığı Güney Kore’de endişeye neden oluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Abdülhamit Gül uzlaştırma kurumunun rakamlarını açıkladı
Bakan Abdülhamit Gül uzlaştırma kurumunun rakamlarını açıkladı
ALES ne zaman 2021 ALES/2 başvurusu ne zaman?
ALES ne zaman 2021 ALES/2 başvurusu ne zaman?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'çılgın' projesini açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'çılgın' projesini açıkladı
15 Temmuz 2021 resmi tatil mi özel sektör çalışıyor mu?
15 Temmuz 2021 resmi tatil mi özel sektör çalışıyor mu?
Uğur Şahin müjdeyi verdi! BioNTech 100 gün içinde yeni Covid-19 aşısı geliştirebilir
Uğur Şahin müjdeyi verdi! BioNTech 100 gün içinde yeni Covid-19 aşısı geliştirebilir
Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
NBA final serisinde Suns'a karşı ilk galibiyetini alan Bucks, durumu 2-1 yaptı
NBA final serisinde Suns'a karşı ilk galibiyetini alan Bucks, durumu 2-1 yaptı
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan uyardı felaket kapıya dayandı aileler şokta
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan uyardı felaket kapıya dayandı aileler şokta
Adana'da her şey 3 saniyede oldu! 'Karaktersizlik bu' deyip seslendi
Adana'da her şey 3 saniyede oldu! 'Karaktersizlik bu' deyip seslendi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Kuveyt'te
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Kuveyt'te