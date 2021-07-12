BIST 1.377
DOLAR 8,64
EURO 10,26
ALTIN 500,70
HABER /  EKONOMİ

Güne düşüşle başladı! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne düşüşle başladı! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 501 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 823 liradan alıcı buluyor. İşte analistlerin yorumları...

Abone ol

Cuma günü dolar kurundaki düşüşü altının ons fiyatındaki yükselişin dengelemesiyle yatay seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,02 altında 503,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlayarak saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 501,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.361 liradan satılıyor.

Delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ons fiyatını etkiliyor

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.802,6 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin devam etmesine karşın artan risk iştahıyla altının ons fiyatının gerilediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, haftanın geri kalanında ise çarşamba ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ile cuma Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten kiliseye yapılan saygısızlığa tepki
Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten kiliseye yapılan saygısızlığa tepki
Zap bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Zap bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Abdülhamit Gül uzlaştırma kurumunun rakamlarını açıkladı
Bakan Abdülhamit Gül uzlaştırma kurumunun rakamlarını açıkladı
ALES ne zaman 2021 ALES/2 başvurusu ne zaman?
ALES ne zaman 2021 ALES/2 başvurusu ne zaman?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'çılgın' projesini açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'çılgın' projesini açıkladı
15 Temmuz 2021 resmi tatil mi özel sektör çalışıyor mu?
15 Temmuz 2021 resmi tatil mi özel sektör çalışıyor mu?
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan korkutan açıklama: Ağustos-eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan korkutan açıklama: Ağustos-eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz
Uğur Şahin müjdeyi verdi! BioNTech 100 gün içinde yeni Covid-19 aşısı geliştirebilir
Uğur Şahin müjdeyi verdi! BioNTech 100 gün içinde yeni Covid-19 aşısı geliştirebilir
Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
NBA final serisinde Suns'a karşı ilk galibiyetini alan Bucks, durumu 2-1 yaptı
NBA final serisinde Suns'a karşı ilk galibiyetini alan Bucks, durumu 2-1 yaptı