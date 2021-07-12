Apartman aidat borçlarını isim isim ilan etmek suç bulundu!

Denizli'de bir apartman yöneticisi aidat borçlarını listelerken adres, isim bilgilerini yazınca kişisel verilerin gizliliğini ihlal etmekten suçlu bulundu.

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Apartman ve site borç listelerinin isim adres detaylarıyla apartman boşluklarında, WhatsApp gruplarında paylaşılmasının suç olduğu ortaya çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Oya Armutçu açılan davadan örnek göstererek apartman yöneticilerini uyardı. İşte o yazı:

Denizli’de site yöneticisi Nail Çapar, aidat borçlularının listesini kapıya asınca sanık oldu. Profesyonel site yöneticisi olan Çapar, Türk Ceza Kanunu’nun 136/1 maddesindeki “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Apartman ve site yöneticileri, WhatsApp gruplarından, aidat borçlularının isimlerini paylaşıyorlar. Site ve apartman ilan panolarına daire adı, isim ve miktar belirtilerek, aidat borç listesi asılıyor. Yöneticiler dikkat edin. Çünkü, bu şekilde aidat borçlusu ilanı suç sayılıyor.

Denizli’de site yöneticisi Nail Çapar, aidat borçlularının listesini WhatsApp’tan yayınlayıp sonra da site ilan panosuna asınca sanık oldu. Önce Çapar’ın nasıl sanık olduğunu özetlemek istiyorum:

Kişisel verilemi ifşa ettin

Profesyonel site yöneticiliği yapan Çapar, aidat borcunu ödemeyenlerin listesini önce sitenin WhatsApp grubundan yayınladı. Bu listede, aidat borcu olanların isimleri ve karşısında borç miktarı yer aldı. Daha sonra Çapar, listeyi sitenin ilan panosuna astı. Listede adı geçen bir site sakini ise “Kişisel verilerini ifşa ettiği” iddiasıyla yönetici Çapar’ı, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet etti. Şikâyet dilekçesi şöyleydi:

“Oturduğum siteye ilişkin WhatsApp grubumuz vardır. Bu grupta borçluların listesi yönetici tarafından yayınlanmaktadır. Yönetici olan Nail Çapar grupta borçlu listesini yayınlayarak benim kişisel bilgilerimi ifşa etmektedir. Borç miktarı da hatalıdır. Bu şekilde bilgim ve rızam olmaksızın ismimin oturduğum dairenin numarasını içerir borç listesini grupta yayınlayan Nail Çapar isimli şahıstan şikâyetçiyim.”

Savcılıkta ifade veren Çapar ise suç kastı olmadığını ve yönetici olarak görevini yaptığını savundu. Kişisel verileri ifşa iddiasını da reddetti. Bilim bakalım savcılık kimi haklı buldu? Şikâyetçiyi.

Aidat borcu kişisel veri

Aidat borç listesindeki, isim ve borç miktarının “kişisel veri” kapsamına girdiği, blok, daire numarası ile bu bilgileri yazmanın “Adresi bilgisinin paylaşılması” olduğu sonucuna varan savcılık, Çapar’a 12 Ocak’ta dava açtı.

2 yıldan 4 yıla kadar dava

Çapar’ın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136/1 maddesindeki “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi. Bütün yöneticileri ilgilendiren iddianamenin, sonuç bölümünü özetleyelim:

“Müşteki başvurusunda ...blok ...numarada ikamet ettiği site yöneticisi şüphelinin site aidatına ilişkin borç listesini WhatsApp grubunda yayımladığı ve aynı listede kendisinin de ismiyle birlikte borç miktarının da yazılı olduğu haliyle yayımlanması nedeniyle şikayetçi olduğu. Şüphelinin görevini yaptığını beyan ederek suçlamayı kabul etmediği. Her ne kadar şüpheli görevini yaptığını beyan etmişse de kişilerin belirlenebilir tüm özelliklerinin kişisel veri kapsamında olduğu, A sitesi ...blok ..numaralı dairenin oturan kişilerin isimleri ile birlikte site panosunda yayımlanmasının sözkonusu borç listesinde müşteki ve eşinin birlikte borçlu olarak yazılması kişinin ikamet ettiği blok bilgileri ile birleştiğinde kişiye ait adresin de paylaşılması anlamına gelmekte olup, şüpheli hakkında dava açmaya yeter şüphe oluşmuştur. Açıklanan nedenlerle, şüphelinin üzerine atılı suçtan dolayı yargılamasının yapılarak eylemine uyan TCK 136/1 maddesinden cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.”