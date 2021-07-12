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Almanya'yı karıştıracak öneri! Almanya Avrupa Birliği'nden ayrılıp Rusya ile birlik kurmalı!

Almanya'yı karıştıracak öneri! Almanya Avrupa Birliği'nden ayrılıp Rusya ile birlik kurmalı!

Almanya için tartışılacak öneri. Alman vekil ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılıp eski düşmanı Rusya ile ekonomik bir işbirliği içerisinde olacağı birlik kurmasını önerdi.

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Alman Federal Meclisi (Bundestag) vekili, Almanya için Alternatif (AfD) Genel Başkanı Tino Chrupalla, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılması ve ‘yeni bir Avrupa alanı’ kurmayı düşünmesi, yeni oluşumda Rusya’nın da olması gerektiğini söyledi.

Welt gazetesine konuşan Alman Federal Meclisi (Bundestag) vekili, Almanya için Alternatif (AfD) Genel Başkanı Tino Chrupalla, “Almanya’nın mevcut AB’den çıkması ve yeni bir Avrupa ekonomik çıkar grubu oluşturması gerekiyor” dedi.

Bu oluşumda Rusya’nın da yer alması gerektiğini belirten Chrupalla, müttefiklerinin, özellikle de ABD’lilerin ‘psikolojik savaşının’ Almanya’nın ulusal kimliği ve kültürü üzerinde etki gösterdiğini ifade etti.

Chrupalla, buna örnek olarak ABD’nin Kuzey Akım2 doğalgaz boru hattı projesi konusundaki tutumunu gösterdi. Alman parlamenter bu tutumu Washington’ın kendi çıkarları için yürüttüğü kasıtlı bir dezenformasyon ve manipülasyon stratejisi olarak değerlendirdi.

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli yapımcı şirketin çalışmaları durdurduğu için Kuzey Akım-2’nin yapımını kendi imkanlarıyla devam ettiriyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

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