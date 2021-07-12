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HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Mehmet Acet 'kulis bilgisi' diyerek paylaştı rapor sonrası Erdoğan harekete geçmeye karar verdi

Mehmet Acet 'kulis bilgisi' diyerek paylaştı rapor sonrası Erdoğan harekete geçmeye karar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde seçime yönelik mesajları öne çıktı. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 'kulis bilgisi aktarayım' diyerek mart ayında Erdoğan'a sunulan rapor sonrası Erdoğan'ın bu görüşü dikkate alarak harekete geçmeye karar verdiğini yazdı.

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Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretini, burada yaptığı açıklamaları ve ziyaretin yansımalarını kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde yaptığı konuşmalarda sık sık ‘seçimden’ söz etmesini erken seçim hazırlığı olarak yorumlayan görüşlerin bulunduğunu yazan Acet, “Doğru, Erdoğan son günlerde, teşkilatları, milletvekillerini, belediye başkanlarını seçimlere motive etmeye dönük mesajlarını artırmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

"Seçim kampanyasını son aylara bırakmanın yanlış olacağı" yönündeki raporu dikkate  aldı

Erdoğan’ın Diyarbakır programında yaptığı ziyaret ve açılışlardan bahseden Acet, Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmada, AK Parti’nin kucaklayıcı dilini güçlü bir şekilde tekrarladığını öne sürdü. Acet yazısına şöyle devam etti:

"Şöyle bir kulis bilgisi aktarayım: Mart ayında yapılan AK Parti Büyük Kongresi'nin hemen öncesinde Erdoğan'a sunulan bir raporda, "Seçim kampanyasını son aylara bırakmanın yanlış olacağı, kampanyanın bu kongre ile birlikte başlatılması ve uzun süreli bir kampanya yürütülmesi, uzun vadeli umut aşılayan bir söylemle hareket edilmesi ihtiyacına değinen" bir takım görüşlere yer verilmişti. Anladığım kadarıyla Erdoğan, pandemi şartlarının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle birkaç ay bekledikten sonra bu görüşü dikkate alarak harekete geçmeye karar verdi.

Ak Parti, Erdoğan’ın Diyarbakır mesajlarına yansıyan duruşunu biraz daha belirgin hale getirse, 90’lara dönüş olmayacağını, kazanımlardan vazgeçilmeyeceğini sıkça dillendirse, daha fazla seçim kampanyasına ihtiyacı olmaz.”

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