Sultangazi'de tartıştığı sürücüye kazma ile saldırdı dehşet anları kamerada

"İlk defa kazmalı saldırıya şahit oluyorum o da bize kısmetimizmiş"

Yaşananları anlatan Alper Acar, "20.00-20.30 arası Merkez Cami'ne doğru çıkmaya çalışırken sağa sinyal verdim. Arkamdan kırmızı bir araç hızlı bir şekilde gelerek beni sıkıştırmaya başladı. Sinyal verip sağ şeride girdiğimi görmeme rağmen beni sıkıştırmaya başladı. Daha sonra kendisiyle beraber bizi Osmangazi Alt geçidine sokarak, aracımın sol ön çamurluk ile tampon kısmından bariyerlere sürdürdü. Daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi kaçmaya başladılar. Bizde yaptığından dolayı peşine düştük. Alt geçidin çıkışında tekrardan önümüzü keserek araçtan inip saldırmaya başladılar. O esnada kazma çıkarınca bizde o noktadan uzaklaştık.

Tekrardan geri dönüp belediyeye doğru ilerledik. Belediyenin önündeki ışıklarda önümüzü kesip bu sefer yine iki kişi kazmalı şekilde saldırmaya başladı. Aracımın camını kırdılar, kapısına tekme attılar. Aynasını kırdılar. Sürücü ile birlikte iki kişilerdi. İlk defa trafikte kazma ile yaşanan bir kavgaya şahit oldum. O da bizim kısmetimizeymiş. Vatandaşlar araya girmese daha fazla zarar verirlerdi. Kazma ile saldırdıklarından dolayı her hangi bir şey yapmadık. Bir de yaşça bizden büyük oldukları için saygıdan dolayı bir şey yapmadık. Yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Darp raporu alarak polis merkezine gidip şahıslardan şikayetçi oldum" dedi.