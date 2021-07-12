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Tosuncuk'un istekleri bitmek bilmedi! Avukatları poşet poşet taşıdı

Tosuncuk'un istekleri bitmek bilmedi! Avukatları poşet poşet taşıdı

Kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın sorgu ve işlemleri devam ederken avukatı aracılığı ile istedikleri hayrete düşürdü.

Tosuncuk'un istekleri bitmek bilmedi! Avukatları poşet poşet taşıdı

Binlerce insanı kurduğu 'Çiftlik Bank' ile dolandıran 30 yaşındaki Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, çarşamba günü tutuklanmıştı. 

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Tosuncuk'un istekleri bitmek bilmedi! Avukatları poşet poşet taşıdı

Mehmet Aydın'ın adliyedeki işlemleri sırasında avukatlarından sıkça 'Acıktım' diyerek yemek talep ettiği öğrenildi. 

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Tosuncuk'un istekleri bitmek bilmedi! Avukatları poşet poşet taşıdı

13 saatte 3 kez yemek siparişi

Adli işlemlerinin yaklaşık 13 saat boyunca sürdüğü belirlenen Aydın'ın adliyede kaldığı süre boyunca yaklaşık 3 kez yemek siparişi verdiği öğrenildi.

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Tosuncuk'un istekleri bitmek bilmedi! Avukatları poşet poşet taşıdı

Tüm gün adliyede olan Mehmet Aydın, yiyecek ve içecek ihtiyacını avukatları aracılığıyla karşıladı. 

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