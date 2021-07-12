Tosuncuk'un istekleri bitmek bilmedi! Avukatları poşet poşet taşıdı
Kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın sorgu ve işlemleri devam ederken avukatı aracılığı ile istedikleri hayrete düşürdü.
Binlerce insanı kurduğu 'Çiftlik Bank' ile dolandıran 30 yaşındaki Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, çarşamba günü tutuklanmıştı.
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Mehmet Aydın'ın adliyedeki işlemleri sırasında avukatlarından sıkça 'Acıktım' diyerek yemek talep ettiği öğrenildi.
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13 saatte 3 kez yemek siparişi
Adli işlemlerinin yaklaşık 13 saat boyunca sürdüğü belirlenen Aydın'ın adliyede kaldığı süre boyunca yaklaşık 3 kez yemek siparişi verdiği öğrenildi.
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Tüm gün adliyede olan Mehmet Aydın, yiyecek ve içecek ihtiyacını avukatları aracılığıyla karşıladı.
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