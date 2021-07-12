BIST 1.373
DOLAR 8,64
EURO 10,25
ALTIN 500,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

İzmir'de serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte boğulma vakaları arttı. İzmir'de serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Abone ol

 İzmir'in Urla ilçesinde serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Özbek Mahallesi Akkum Plajında denize giren Hamdullah Peker'in sudan çıkmaması üzerine arkadaşları arama çalışması yaptı.

Yaklaşık bir saat sonra suda hareketsiz halde bulunan Peker, kıyıya çıkartılarak sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin sahildeki ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Peker, kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Son dakika Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bakan Murat Kurum açıkladı: 6.7 milyon bağımsız bölüm Türkiye’de riskli
Bakan Murat Kurum açıkladı: 6.7 milyon bağımsız bölüm Türkiye’de riskli
SSK emeklilerine bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek hangi gün?
SSK emeklilerine bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek hangi gün?
Hindistan'da feci olay! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü
Hindistan'da feci olay! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü
Bakan Karaismailoğlu'ndan Halkalı-İstanbul metrosu müjdesi
Bakan Karaismailoğlu'ndan Halkalı-İstanbul metrosu müjdesi
Mehmet Acet 'kulis bilgisi' diyerek paylaştı rapor sonrası Erdoğan harekete geçmeye karar verdi
Mehmet Acet 'kulis bilgisi' diyerek paylaştı rapor sonrası Erdoğan harekete geçmeye karar verdi
Hindistan'da üç çocuğu olan memur olamayacak, kendini kısırlaştırana da ödül var
Hindistan'da üç çocuğu olan memur olamayacak, kendini kısırlaştırana da ödül var
Elazığlı şehit polis babasından 'Unutulursa yeni 15 Temmuzlar olabilir' uyarısı
Elazığlı şehit polis babasından 'Unutulursa yeni 15 Temmuzlar olabilir' uyarısı
Konya'da ortaya çıktı korku saçıyor! Isırdığı yeri çürütüyor
Konya'da ortaya çıktı korku saçıyor! Isırdığı yeri çürütüyor
Fahrettin Altun'dan kilise olayına kınama
Fahrettin Altun'dan kilise olayına kınama