İzmir'de serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte boğulma vakaları arttı. İzmir'de serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Abone ol
İzmir'in Urla ilçesinde serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Özbek Mahallesi Akkum Plajında denize giren Hamdullah Peker'in sudan çıkmaması üzerine arkadaşları arama çalışması yaptı.
Yaklaşık bir saat sonra suda hareketsiz halde bulunan Peker, kıyıya çıkartılarak sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin sahildeki ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Peker, kurtarılamadı.