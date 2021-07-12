Gaziantep'te 3 gün sonra düğünü olan bir polis intihar etti!

Polis intiharlarında yaşanan artış dikkat çekerken bir acı haber daha geldi. Gaziantep'te düğününe 3 gün kala bir polis intihar etti.

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Polis intiharlarında yaşanan artış dikkat çekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarında da yer bulan intiharın nedenleri ile ilgili Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, Millî Gazete'den Ahmet Sesli'ye yaptığı açıklamasında emniyet mensuplarının uzun ve yoğun stres altında geçen mesailerinin üzerine bir de yoğun bir mobbinge uğradıklarını açıklamıştı.

Gaziantep'te bir polis intihar etti

Polis intiharlarına bir yenisi daha eklendi. Gaziantep'te görev dönüşü evine gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Adıyaman nüfusuna kayıtlı polis Y.A., beylik tabancasıyla intihar etti. Silah sesi sonrası Y.A.'nın komşuları durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Y.A., hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, Y.A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri intihara ilişkin inceleme başlatırken hayatını kaybeden polisin 3 gün sonra düğününün olacağı öğrenildi.