BIST 1.374
DOLAR 8,64
EURO 10,25
ALTIN 500,40
HABER /  POLİTİKA

Kilisenin üstüne çıkıp erik dalı oynadılar! Bakan Süleyman Soylu: Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar gözaltında

KADIKÖY'de Surp Takavor Kilisesi'ndeki skandal görüntüye ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi. "Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim" diyen Soylu, hukuk sürecinin devam ettiğini belirtti.

Abone ol

İstanbul Kadıköy'de Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki duvarın üzerine çıkarak oynayan kişilerin yer aldığı video büyük tepki çekti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o görüntülere ilişkin sürecin devam ettiğini belirtti. Bakan Soylu, "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." dedi.

İlgili Haberler
Kadıköy'de kiliseye saygısızlık! Üstüne çıkıp erik dalı oynadılar!
ÖNCEKİ HABERLER
Dorukhan, Beşiktaş'a dönmek istiyor! Avrupa Şampiyonası bitirdi
Dorukhan, Beşiktaş'a dönmek istiyor! Avrupa Şampiyonası bitirdi
Türkiye Altın Çağ Partisi sosyal medyadan açılış yapan ilk ve tek parti oldu
Türkiye Altın Çağ Partisi sosyal medyadan açılış yapan ilk ve tek parti oldu
Bayram öncesi hareketlilik! Kiralık araçlar yoğun talep görüyor
Bayram öncesi hareketlilik! Kiralık araçlar yoğun talep görüyor
İyi Partili Koray Aydın: İYİ Parti'ye en fazla katılım AK Parti'den oluyor
İyi Partili Koray Aydın: İYİ Parti'ye en fazla katılım AK Parti'den oluyor
Zilhicce orucu kaç gün tutulur Zilhicce orucuna nasıl niyet edilir?
Zilhicce orucu kaç gün tutulur Zilhicce orucuna nasıl niyet edilir?
İzmir'de serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu
İzmir'de serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu
Son dakika Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Son dakika Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bakan Murat Kurum açıkladı: 6.7 milyon bağımsız bölüm Türkiye’de riskli
Bakan Murat Kurum açıkladı: 6.7 milyon bağımsız bölüm Türkiye’de riskli
Bursa'da kripto para vurgunu iddiası! Avukat konuştu: 12 bin mağdur var
Bursa'da kripto para vurgunu iddiası! Avukat konuştu: 12 bin mağdur var
SSK emeklilerine bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek hangi gün?
SSK emeklilerine bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek hangi gün?