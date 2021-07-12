Kilisenin üstüne çıkıp erik dalı oynadılar! Bakan Süleyman Soylu: Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar gözaltında

KADIKÖY'de Surp Takavor Kilisesi'ndeki skandal görüntüye ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi. "Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim" diyen Soylu, hukuk sürecinin devam ettiğini belirtti.

Abone ol

İstanbul Kadıköy'de Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki duvarın üzerine çıkarak oynayan kişilerin yer aldığı video büyük tepki çekti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o görüntülere ilişkin sürecin devam ettiğini belirtti. Bakan Soylu, "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." dedi.