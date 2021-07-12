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Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi ödenir mi 2021?

Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi ödenir mi 2021?

Temmuz ayının ortalarına gelirken engelli maaşı alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alacak mı sorusu gündemde. 3 dönemdir emekliye ödenen bayram ikramiyesi bu sene bin 100 lira oldu. Peki temmuz ayında engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?

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2021 yılında engelli maaşlarına zam yapıldı, 2022 maaşları da denilen engelli maaşları 854 lira 1.024 kuruş oldu. Engelli maaşlarının bayram öncesinde ödenmesi beklenirken birçok vatandaş bayram ikramiyesi ödenecek mi sorusunun yanıtına kilitlelendi. Devlet tarafından emekliye ödenen bin 100 liralık bayram ikramiyesi 2022 maaşı yani engelli maaşı alan vatandaşlara ödenmiyor. 

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı’nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı.

Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz’da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.

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