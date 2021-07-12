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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin 'beni sattılar' sözlerine yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin 'beni sattılar' sözlerine yanıt

Yönetimi zehir zemberek sözlerle suçladıktan sonra CHP'den ayrılıp kendi partisini kuran Muharrem İnce, Memleket Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı açılışında, "Beni sattılar" demişti. İnce'nin açıklamasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı açılışında “Bana oy vermediler, beni sattılar” demişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamasına cevap verdi.

İnce, o gün yaptığı açıklamada “Beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız? Neden sistemi çökerttiniz?” demişti.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu, İnce ile ilgili soruya da cevap verdi.

'CHP’de kimse satılacak duruma düşmez'

Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

Muharrem İnce. “Benim afişlerimi dağıtmadılar, Hazine’den aldıkları parayı harcadılar, oy vermediler” dedi, “Neden beni sattınız” diye sordu. Sattınız mı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kimse satılacak duruma düşmez. Partinin geleneğinde de örfünde, âdetinde de bu yoktur. Bu kadar.
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