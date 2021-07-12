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Soru kitapçığı paylaşımına gözaltı! ÖSYM'den açıklama geldi

Soru kitapçığı paylaşımına gözaltı! ÖSYM'den açıklama geldi

ÖSYM, 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığının bazı kısımlarının görüntülerinin paylaşılmasının sınav sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu, adayın kolluk birimlerince gözaltına alındığı bildirildi.

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ÖSYM'den yapılan açıklamada, 11 Temmuz 2021'de 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirilen 2021 DGS'nin tüm sınav merkezlerinde sorunsuz tamamlandığı kaydedildi.

Gözaltına alındı

Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerini paylaştığı belirtilen açıklamada, "Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday, kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.

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