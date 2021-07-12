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8 bin 500 yıllık! Bilecik'te boş arazideki kazılarda ortaya çıktı: 1 santimetreden daha küçük

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
8 bin 500 yıllık! Bilecik'te boş arazideki kazılarda ortaya çıktı: 1 santimetreden daha küçük

BİLECİK'in Bahçelievler mahallesindeki 9 bin yıllık kalıntıların bulunduğu kazı alanında 8 bin 500 yıl öncesine ait kemik bir müzik aleti gün yüzüne çıkarıldı.

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Mahallede yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 11 insan iskeleti, siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile karaburçak gibi tohum kalıntıları bulundu.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, konuyla ilgili açıklamasında, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük denebilecek objenin bir tarafında iki, diğer tarafında ise bir tane, çapları 1 santimetreden daha küçük delikler bulunduğunu belirtti. Doç. Dr. Fidan, "Deliklerin bir tanesi kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir avlu dolgusu içerisinde bulundu. Söz konusu eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlamaktadır. Türk dünyasında da bilinen bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati't Türk adlı eserinde ‘Tütek’ olarak tanımlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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