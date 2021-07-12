Cumhurbaşkanlığı tarafından aranıyordu! Kayıp belgeler İstanbul'da bulundu: Çöp iddiası

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından aranan tarihi belgelerin, Kastamonu Vilayeti Cide Kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararlara ait olduğu, "Kadı Sicili/Şeriye" olarak adlandırıldığı bildirildi.