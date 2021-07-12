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Cumhurbaşkanlığı tarafından aranıyordu! Kayıp belgeler İstanbul'da bulundu: Çöp iddiası

Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanlığı tarafından aranıyordu! Kayıp belgeler İstanbul'da bulundu: Çöp iddiası

İSTANBUL Kadıköy’de polisin düzenlediği operasyonda Osmanlı arşivlerinin kayıp belgeleri bulundu. Sahaf L.S.'nin ifadesi olay oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından aranıyordu! Kayıp belgeler İstanbul'da bulundu: Çöp iddiası

Cumhurbaşkanlığı'nın ihbarı üzerine İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri L.S. isimli sahafın Kadıköy Caferağa'daki işyerine operasyon düzenledi.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından aranıyordu! Kayıp belgeler İstanbul'da bulundu: Çöp iddiası

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 12 adet Kadı Hücceti bu sahaf dükkanında ele geçirildi.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından aranıyordu! Kayıp belgeler İstanbul'da bulundu: Çöp iddiası

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından aranan tarihi belgelerin, Kastamonu Vilayeti Cide Kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararlara ait olduğu, "Kadı Sicili/Şeriye" olarak adlandırıldığı bildirildi. 

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Cumhurbaşkanlığı tarafından aranıyordu! Kayıp belgeler İstanbul'da bulundu: Çöp iddiası

L.S. ifadesinde belgeleri çalmadığını, Kastamonu'da bir çöp kutusunun içinde bulduğunu ileri sürdü.

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