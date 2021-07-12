16 Temmuz tatil mi 2021 memurlara 16 Temmuz tatil oldu mu?

Kurban bayramı tatilini 11 güne tamalamak isteyen vatandaşlar 16 Temmuz cuma günü tatil mi araştırması yapmaya başladı. 15 Temmuz resmi tatilinin ardından 16 Temmuz'da tatil olursa çalışan kesimin kurban bayramı tatili 11 güne çıkacak. Henüz 16 Temmuz tatil oldu açıklaması yetkililer tarafından duyurulmadı.

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16 Temmuz tatil mi oldu, kurban bayramı kaç gün tatil olacak araştırması 2021 Kurban bayramına sayılı günler kala özellikle çalışan kesim tarafından araştırılmaya başladı. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü olan bayram tatiline yarım günlük pazartesi günkü arifenin de eklenmesi durumunda tatil süresi 9 güne çıkacak. Böyle bir durumda da 15 Temmuz’la birleştirilmesi gündeme gelecek.

16 Temmuz 2021 tatil mi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.

16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.

Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;

Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.

Çalışanlar, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak kullanarak da bu imkana sahip olabilecek. Ancak bunun için 19 Temmuz tarihinin yarım gün idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.

16 Temmuz 2021 Cuma (henüz resmi bir karar yok)

17 Temmuz 2021 Cumartesi (hafta sonu)

18 Temmuz 201 Pazar (hafta sonu)

19 Temmuz 2021 Pazartesi (yarım gün resmi tatil) Kurban Bayramı arifesi

20 Temmuz 2021 Salı (resmi tatil) Kurban Bayramı 1. günü

21 Temmuz 2021 Çarşamba (resmi tatil) Kurban Bayramı 2. günü

22 Temmuz 2021 Perşembe (resmi tatil) Kurban Bayramı 3. günü

23 Temmuz 2021 Cuma (resmi tatil) Kurban Bayramı 4. günü

24 Temmuz 2021 Cumartesi (hafta sonu)

25 Temmuz 2021 Pazar (hafta sonu)