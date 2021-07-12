Bakan Mustafa Varank: OSB sayısı 70'den 326'ya çıktı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Elmadağ Mobilyacılar OSB altyapı inşaatının temel atma töreninde bu alandaki gelişmeleri aktararak verilen destekleri hatırlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, "Tamamlandığında inşallah 5 binin üzerinde doğrudan istihdam oluşturacak." dedi.

"Ankara Siteler'deki atölyeleri taşıyacağız''

Bakanlık olarak OSB'nin altyapı çalışmalarına kredi desteği sağladıklarını ve sonraki süreçleri de yönettiklerini söyleyen Bakan Varank, "Tamamlandığında Ankara Siteler'de sıkışık ve verimsiz halde bulunan mobilya üretim atölyelerini bölgeye taşımış olacağız." diye konuştu.

"5 binin üzerinde yeniden istihdam oluşacak''

Elmadağ OSB ile sanayicinin sırtındaki ham madde depolama, enerji ve nakliye sorunu, teknoloji yetersizliği gibi yükleri kaldıracaklarına dikkati çeken Varank, "Elmadağ OSB, şehrin merkezine sıkışıp kalmış mobilyacılarımız için önemli bir açılım olacak. OSB'miz, doğu-batı aksı üzerinde bulunması, otoyola yakınlığı ve tren yolu bağlantısıyla benzersiz bir lokasyona sahip. Tamamlandığında inşallah 5 binin üzerinde doğrudan istihdam oluşturacak." ifadelerini kullandı.

"Yenilikçi teknolojileri işlerinize adapte edin''

Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hazırladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde ortaya konulan "imalat sanayisinin milli hasıla içindeki payını yüzde 21'e, ihracatı da 210 milyar dolara yükseltme" hedefine değinerek, bu kapsamda OSB'lere büyük iş düştüğünü vurguladı.

OSB sayısı 70'den 326'ya çıktı

Bakan Varank, OSB sayılarının arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"2002’de faal durumda 70 OSB vardı ve bunların çoğu ülkemizin batısında yer alıyordu. 19 yıllık süreçte yaptığımız 7 milyar 200 milyon liralık yatırımla OSB sayımızı 326’ya çıkardık. Bugün OSB’si olmayan ilimiz kalmadı. OSB’lerde çevre dostu üretimi teşvik ediyor, sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için gayret gösteriyoruz. OSB’lerde yer alan siz sanayicilerimizi kaliteli altyapı imkanlarından, nitelikli iş gücü havuzlarından ve cazip teşviklerden faydalandırıyoruz. Çünkü sanayicilerimizin sadece yatırıma ve istihdama odaklanarak, enerjisini üretimde harcamasını arzuluyoruz."

Bakan Varank, OSB sayılarının arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"2002’de faal durumda 70 OSB vardı ve bunların çoğu ülkemizin batısında yer alıyordu. 19 yıllık süreçte yaptığımız 7 milyar 200 milyon liralık yatırımla OSB sayımızı 326’ya çıkardık. Bugün OSB’si olmayan ilimiz kalmadı. OSB’lerde çevre dostu üretimi teşvik ediyor, sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için gayret gösteriyoruz. OSB’lerde yer alan siz sanayicilerimizi kaliteli altyapı imkanlarından, nitelikli iş gücü havuzlarından ve cazip teşviklerden faydalandırıyoruz. Çünkü sanayicilerimizin sadece yatırıma ve istihdama odaklanarak, enerjisini üretimde harcamasını arzuluyoruz."