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Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken buldu apar topar ekiplere haber verdi

Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken buldu apar topar ekiplere haber verdi

Çorum'da bir çiftçi tarlasını sürerken pulluğa sert bir cisim takıldığını fark etti. Traktörden inen çiftçi hemen ekiplere haber verdi.

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​Çorum'da tarlasını süren çiftçinin pulluğuna 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü nesne takıldı. Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, objelerin hangi dönemi ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

​Çorum’da ismi açıklanmayan bir çiftçi, merkeze bağlı Ovasaray köyü yakınlarındaki tarlasını sürdüğü sırada pulluğa sert bir cisim takıldığını fark etti. Traktörden inen çiftçi, pulluğu takıldığı yerden çıkarmak için uğraş verdi. Bu sırada çiftçi, 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü objeler buldu. Bulduğu objelerin tarihi eser olabileceğini düşünen arazi sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine tarlada inceleme yapan Çorum Müze Müdürlüğü ekipleri, 2 objenin hangi döneme ait olduğunu tespit etmek için araştırma başlattı.

Bulunan objelerle ilgili ilerleyen günlerde Çorum Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.

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