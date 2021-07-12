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Telefonları açmadı! Sivas'ta park halindeki araca bakınca acı gerçek çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Telefonları açmadı! Sivas'ta park halindeki araca bakınca acı gerçek çıktı

SİVAS’a mal getiren ve bir süre kendisinden haber alınamayan tır şoförü, park halindeki tırın içerisinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, İbrahim Koçal (48) isimli tır sürücüsü, üç gün önce Kahraman Maraş’tan yüklediği dondurma yükü ile önce Kayseri’ye uğradı. Geçtiğimiz gece ise Sivas’a gelerek tırını Organize Sanayi Bölgesi içerisine park etti. Sabah olduğunda çalıştığı firmanın yetkilileri kendisine ulaşamadı.

Sağlığından endişe eden firma çalışanları durumu polise bildirdi. GPS konumundan tıra ulaşıldı. İtfaiye ekipleri tarafından tırın çekicisinin camı kırılarak içeriye girildiğinde Koçal’ın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Koçal’ın geçirdiği kalp krizi sonrası öldüğü düşünülüyor. Kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

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