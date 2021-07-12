Gaziantep'te 'yapamazsın' diyenlere inat başardı! 3 taneyle başladı şimdi herkes onu konuşuyor
GAZİANTEP'te çevresindekilerin 'kadınsın yapamazsın' sözlerine karşın, 59 yaşındaki Gülçin Sakaroğlu azmiyle herkesi şaşırttı.
Yavuzeli'ne bağlı Yöreli Mahallesi'nde yaşayan 4'ü kız, 5 çocuk annesi Gülçin Sakaroğlu'nun 2011 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eşi İmam Sakaroğlu’nun yarım bıraktığı çiftliğin inşaatını tamamlamak için kolları sıvadı.
Çevresindekiler, çocukları evlendiği için yalnız olan Sakaroğlu'nu, yapamayacağını söyleyerek vazgeçirmeye çalıştı.
Eşinin hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen Sakaroğlu, elindeki birikimle 3 inek alarak besiciliğe başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurup 183 koyun alarak çiftliği büyüten Sakaroğlu, hayvanlardan elde ettiği süt ürünlerini satarak, aradan geçen süre içerisinde 600 koyun ve 20 inek sahibi oldu.