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Gaziantep'te 'yapamazsın' diyenlere inat başardı! 3 taneyle başladı şimdi herkes onu konuşuyor

Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te 'yapamazsın' diyenlere inat başardı! 3 taneyle başladı şimdi herkes onu konuşuyor

GAZİANTEP'te çevresindekilerin 'kadınsın yapamazsın' sözlerine karşın, 59 yaşındaki Gülçin Sakaroğlu azmiyle herkesi şaşırttı.

Gaziantep'te 'yapamazsın' diyenlere inat başardı! 3 taneyle başladı şimdi herkes onu konuşuyor

Yavuzeli'ne bağlı Yöreli Mahallesi'nde yaşayan 4'ü kız, 5 çocuk annesi Gülçin Sakaroğlu'nun 2011 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eşi İmam Sakaroğlu’nun yarım bıraktığı çiftliğin inşaatını tamamlamak için kolları sıvadı.

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Gaziantep'te 'yapamazsın' diyenlere inat başardı! 3 taneyle başladı şimdi herkes onu konuşuyor

Çevresindekiler, çocukları evlendiği için yalnız olan Sakaroğlu'nu, yapamayacağını söyleyerek vazgeçirmeye çalıştı. 

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Gaziantep'te 'yapamazsın' diyenlere inat başardı! 3 taneyle başladı şimdi herkes onu konuşuyor

Eşinin hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen Sakaroğlu, elindeki birikimle 3 inek alarak besiciliğe başladı.

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Gaziantep'te 'yapamazsın' diyenlere inat başardı! 3 taneyle başladı şimdi herkes onu konuşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurup 183 koyun alarak çiftliği büyüten Sakaroğlu, hayvanlardan elde ettiği süt ürünlerini satarak, aradan geçen süre içerisinde 600 koyun ve 20 inek sahibi oldu.

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