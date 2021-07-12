Delta ve Lambda sonrası şimdi de Kappa varyantı hepsinden beter

Delta ve Lambda varyantından sonra koronavirüste şimdi de Kappa varyantı çıktı. Çok kısa sürede ateş ve nefes darlığı yapan varyant için endişe verici alarmı yapıldı

Abone ol

Son dönemde Delta ve Delta Plus varyantları ile boğuşan Hindistan'da yeni bir varyant türü daha görüldü. Bilim insanları 'Kappa' adı verilen varyant ile ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

2 yıldır koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden dünya son dönemde varyantlar ile boğuşuyor.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs dünya genelinde 4 milyondan fazla insanın canına mal olurken, varyantlar 'başa mı dönüyoruz' korkusunu beraberinde getiriyor.

Son dönemde adını duymaya alıştığımız Delta, Delta Plus ve Lambda'dan sonra şimdi de Kappa varyantı bilim dünyasının gündeminde.

Zira son dönemde Delta ve Delta Plus varyantları ile boğuşan Hindistan'da yeni bir varyant türü daha görüldü.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Uttar Pradesh'te bir hastada Kappa varyantı tespit edildi. Doktorların adı açıklanmayan 66 yaşındaki hastayı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadığı açıklandı.

Times of India'da yer alan habere göre, Kappa da Delta Plus gibi 'endişe verici varyant' olarak ilan edildi.

Ülkedeki doktorlar Kappa varyantının çok kısa sürede yüksek ateş ve nefes alma zorluğuna neden olduğunun altını çizdi.

Ancak bazı bilim insanları Kappa hakkında bu kadar net konuşmak için hala erken olduğu görüşünde.