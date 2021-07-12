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Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan kilise saldırısına tepki: Mabetlerin dokunulmazlığı vardır

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan kilise saldırısına tepki: Mabetlerin dokunulmazlığı vardır

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin kapısına çıkıp dans edilmesi görüntülerine tepkiler sürüyor. Bir tepki de Diyanet'ten geldi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Toplumun huzuruna kasteden, mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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