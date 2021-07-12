Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının telafi programına katılabileceğini belirterek, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız." ifadesini kullandı.Abone ol
Bakan Selçuk, Twitter'dan, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için hazırladıkları telafi programına ilişkin bilgi verdi.
Ziya Selçuk, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız. Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız." paylaşımında bulundu.
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