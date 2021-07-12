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Diyanet'ten anlaşma yapılan beş yıldızlı otelle ilgili eleştirilere yanıt

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet'ten anlaşma yapılan beş yıldızlı otelle ilgili eleştirilere yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya organlarında Başkanlığın Antalya’da 5 yıldızlı bir otelle yaptığı sözleşmeyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkanlığın bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığı, hizmet alan personelin masraflarını kendisi karşıladığı" açıklaması yapıldı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 130 bin personeline indirimli tatil için anlaştığı Antalya'daki beş yıldızlı otelle ilgili medyada çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. 

Anlaşmaya göre Altis Resort Otel & SPA, Diyanet personeline rezervasyon tarihindeki konaklama bedeli üzerinden yüzde 15 indirim yapacak.

Bütçeden ödeme yok

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada bazı medya organlarında, Diyanet İşleri Başkanlığının Antalya’da bir otelle yaptığı sözleşmenin bağlamından koparılarak Başkanlıkla ilgili olumsuz algı oluşturacak şekilde haberleştirildiği belirtilerek, başkanlık bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığı vurgulandı.

Masrafları personel karşılayacak

Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Okurlarına karşı sorumluluğunu ihlal eden söz konusu yayın organları, personelin ilgili sözleşme kapsamında bir hizmet aldığı takdirde kendi imkanları ile karşılayacağı masrafları, Diyanet’in bütçesinden karşılanacağına dair yanlış bir algı oluşturmaya çalışmaktadır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Başkanlığımız da personelinin sağlık, kültürel ve sosyal hizmetlerden daha uygun şartlarda hizmet almasını sağlamak için özel veya resmi kuruluşlarla sözleşmeler yapmaktadır. Personelin bu sözleşmeler kapsamında arzu ettiği takdirde aldığı hizmet karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamakta, bu çerçevede hizmet alan personel, masraflarını bizzat kendisi karşılamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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