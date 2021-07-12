Samsun'da hobi olarak başladı asıl mesleğini solladı bin metrekareden 50 bin TL kazandı

Başkan Togar, “Tüm çiftçilere ulaşıp, hangi ürünü üretiyorlarsa destek verdik”

İlçe sınırları içerisindeki tüm çiftçilere maddi, manevi ve hammadde desteği verdiklerinin altını çizen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde 55 bin yerleşik nüfus, 200 bine yakın da gündüz nüfusu var. Çok verimli bir toprak alanımız var. Bugün dünyada ve ülkemizde gördüğümüz en ciddi problemlerden birisi gıda ile alakalı. Özel anlamda ise işsizlik ile alakalı sıkıntılardan bahsediyoruz. Biz asli görevlerimizi biliyoruz. Yol, elektrik ve su gibi hizmetlerin yanında insanların sosyal hayatını kolaylaştıracak tesisler yapmak. Tüm bunları bir noktaya getirdiğimizi bu şehir görüyor. Ciddi boyutta belediyecilik anlamında yol kat ettik. Kendimizi de bizlere güvenenleri de mahcup etmedik. Bundan sonra ise işsiz olduğunu iddia eden ya da 10’larca dönüm arazisi olmasına rağmen ektiğinden biçtiğinden bir kar elde edemediğini gören insanlarımızla alakalı Muhtarlıklar Müdürlüğü bizde çok aktif bir hale geldi. İlçemiz sınırında tüm çiftçilere hangi ürünü yetiştirirse yetiştirsin tamamına ulaştık. Türkiye’nin her bölgesinden en cins kabul edilen arıyı alıp, arıcılarımıza ücretsiz dağıttık. Daha sonra çok farklı bir ürün olan salebe yöneldik. Birçok çiftçimize katkı olsun diye salep üretimi için hammadde dağıttık. Bu desteklerin yanı sıra çilek yetiştiricilerine yardımlarda bulunduk” şeklinde konuştu.