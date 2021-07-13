İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney çok değişti görenler şaştı kaldı
İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney, İngiltere'nin finale kadar uzanan EURO 2020 mücadelesini ailesiyle birlikte tribünden takip etti. Efsane golcünün yıllar içindeki değişimi şaşırttı.
Evinde oynadığı EURO 2020 final maçında şampiyonluğu penaltılarla İtalya'ya kaybeden İngiltere Milli Takımı'nı, tribünden izleyen isimlerden biri de efsane futbolcu Wayne Rooney'di.
Büyük heyecana sahne olan ve İngiltere için hüzünle biten geceyi Wayne Rooney, eşi ve çocuklarıyla birlikte izledi. Rooney ailesi, Polonya'da oynanan maçlarda da takımlarını yalnız bırakmadı.
2003 yılında henüz 17 yaşındayken giydiği İngiltere formasını toplam 120 maçta sırtına geçiren ve 53 gol kaydeden Rooney, Michael Owen'dan beklediğini tam olarak alamayan Ada futbolunun yeni umuduydu.
Kariyerine başladığı Everton'da attığı goller, onu henüz 18 yaşında 37 milyon euro bedelle Alex Ferguson'un Manchester United'ına taşıdı.